У Києві проведуть перепис населення – Кличко

За словами мера, в столиці України проживає близько чотирьох мільйонів чоловік.

Щодня в Київ на роботу приїжджають понад півмільйона осіб КМДА

найближчим часом У Києві можуть провести перепис населення, якого, за словами столичного мера Віталія Кличка, не було з 2002 року.

"Останній раз перепис населення в Києві проходив в 2002 році. Тоді встановили цифру 2 млн 800 тис. людей. Сьогодні ми будемо робити ще раз перепис населення. Але сьогодні, попередньо працюючи з операторами телефонного зв'язку, ми можемо приблизно сказати, що в Києві проживає близько 4 млн людей", - сказав Віталій Кличко в ефірі каналу "112. Україна".

Він також повідомив, що до Києва щодня приїжджають на роботу понад півмільйона чоловік, які проживають за межами столиці. Ввечері вони покидають місто.

"Більше того, ми порівнювали міста, в Києві відсутнє безробіття, більш 530 тис. щоранку приїжджає в Київ на роботу, ввечері їде, тому що тут є робота. Це дуже важливо. Це для нас показники розвитку міста", - сказав Кличко.

Останній перепис населення проводився у 2001 році. Другий всеукраїнський перепис населення планувалося провести у 2011 році, але в 2010 році уряд переніс його проведення на 2012 рік, а в 2012-му - на 2013 рік, в 2013 році – на 2016 рік.

За встановленою практикою і згідно з рекомендаціями ООН перепис населення у більшості країн світу проводиться раз на десять років.