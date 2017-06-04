У Києві попрощалися з Любомиром Гузаром: фоторепортаж

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На панахиді були присутні перші особи держави.

У Києві відбулася панахида по колишньому предстоятелю Української греко-католицької церкви Блаженнішому Любомиру Гузару. Єпископ Святослав Шевчук відслужив Архиєрейську Божественну літургію у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві у неділю, 4 червня. У службі взяв участь Патріарх Київський і Всієї Руси-України Філарет.

Проводити кардинала Гузара в останню путь прийшли також президент України Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та члени уряду, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Блаженніший Любомир Гузар помер 31 травня на 85-му році життя. Його поховають у Києві 5 червня.

Любомир Гузар народився 26 лютого у Львові. У 1944 році сім'я змушена була покинути Україну. У 1993 році повернувся на рідну землю, а в 2005-2011 роках очолював Українську греко-католицьку церкву.

Детальніше про життєвий шлях кардинала Гузара читайте в матеріалі Катерини Щоткіної "За образом і подобою Його" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".