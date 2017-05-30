У Києві невідомі розстріляли чоловіка

Вбитим міг бути екс в.о. ДП "Укрспирт".

У Києві знову стрілянина Оксана Блищик / Facebook

В одному зі столичних районів невідомі з вогнепальної зброї, повідомляють " Вартові Еспресо ". Інцидент трапився в Дарницькому районі Києва.

"О 8:16 у чергову частину надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий із автомобіля "Audi" зробив кілька пострілів у чоловіка і поїхав у напрямку проспекту Петра Григоренка", - розповіли у прес-службі Національної поліції Києва.

Судмедексперт виявив на тілі вбитого чотири вогнепальні поранення, з місця події правоохоронці вилучили гільзу калібру 9 мм. Вони також встановили особу загиблого - це киянин 1968 року народження.

При цьому джерела агентства "Інтерфакс-Україна" повідомляють, що вбитий - екс в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктор Панков. Він тимчасово керував підприємством у 2014 році, а нині працював радником директора підприємства.

За попередніми даними, зловмисники втекли з місця події на автомобілі Audi червоного кольору.

"Стрілок зник із місця події автомобілем "Audi" червоного кольору. У столиці введено план "Перехоплення"", - підтвердила начальник відділу комунікації Головного управління Національної поліції Києва Оксана Блищик.

Напередодні, 25 травня, на Харківському шосе в Києві невідомі розстріляли мотоцикліста і зникли. У місті був оголошений оперативний план "Перехоплення".

За словами свідків, мотоцикліст зупинився на червоний сигнал світлофора. Поряд із ним зупинився автомобиль та пролунали два хлопки.

За фактом вбивства відкрите кримінальне провадження за ч.1 статті 115 УК України.