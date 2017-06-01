У Києві намагалися вбити чеченських добровольців Аміну Окуеву й Адама Осмаєва

Чоловік Окуєвої Адам Осмаєв і кілер госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.

У Києві невідомий скоїв замах на вбивство чеченських добровольців – учасників АТО Аміну Окуеву й Адама Осмаєва, які у 2014 році служили в батальйоні МВС "Київ-2".

Як повідомив глава прес-служби МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Facebook ввечері у четвер, 1 червня, злочинець під виглядом іноземного журналіста втерся в довіру до подружжя.

Під час зустрічі на Подолі, призначеної нібито для проведення інтерв'ю, зловмисник вистрілив у Осмаєва, поранивши його. Окуєва відкрила вогонь у відповідь.

Кілер і чоловік Окуєвої госпіталізовані з вогнепальними пораненнями. Їхній стан оцінюють як важкий.

На місці злочину перебуває журналіст Айдер Муждабаєв, який веде трансляцію на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, вранці 30 травня невідомі пострілами в спину застрелили колишнього керівника ДП "Укрспирт" Віктора Панкова на вулиці Михайла Гришка у Дарницькому районі Києва.

Судово-медичний експерт нарахував на тілі вбитого чотири вогнепальних поранення, поліцейські вилучили з місця вбивства 9-міліметрову гільзу.