Топ Новини
<
>

У Києві фонтан води з прорванного трубопроводу досяг сьомого поверху

29 травня в 15:42

Пошкоджено житло і автомобілі, жителів з затоплених квартир відселяють.

< >
прорвало трубу_1 < >
Фото Олександр Гусєв/reviewnews.net

У Голосіївському районі Києва прорвало трубу магістрального водопроводу.

Фонтан води, піднявшись до висоти сьомого поверху, розбивав вікна і руйнував квартири та автомобілі. Зараз вирішується питання з тимчасовим відселенням мешканців залитих квартир. Очевидець Олександр Гусєв написав у Facebook:

Тим часом, тариф на холодне водопостачання і водовідведення для киян зросте майже на 15%. Зростання тарифів пояснюють зростанням витрат.

За матеріалами: Олександр Гусєв/reviewnews.net
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.35
EUR 29.50
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...