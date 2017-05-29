У Києві фонтан води з прорванного трубопроводу досяг сьомого поверху

Пошкоджено житло і автомобілі, жителів з затоплених квартир відселяють.

У Голосіївському районі Києва прорвало трубу магістрального водопроводу.

Фонтан води, піднявшись до висоти сьомого поверху, розбивав вікна і руйнував квартири та автомобілі. Зараз вирішується питання з тимчасовим відселенням мешканців залитих квартир. Очевидець Олександр Гусєв написав у Facebook:

Тим часом, тариф на холодне водопостачання і водовідведення для киян зросте майже на 15%. Зростання тарифів пояснюють зростанням витрат.