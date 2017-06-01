У Києві добровольці побилися зі спецпризначенцями

Бійців добробатів обурило зволікання КМДА у питанні визнання за ними статусу учасників АТО.

Спецпризначенці та добровольці побилися в будівлі Київради Апостроф

У Києві, які вимагали від Київської міської державної адміністрації визнати їх учасниками бойових дій, спільно з депутатами вигнали спецпризначенців з будівлі Київради, повідомляє Depo.Киев

Під вигуки "Ганьба!" поліцейські залишили четвертий поверх, повідомляють журналісти.

Після завершення бійки між добровольцями та правоохоронцями конфлікт "підігріли" деякі депутати Київради від партії "Свобода", після чого бійці спецпризначення залишили будівлю. При цьому депутати звинуватили правоохоронців в тому, що саме вони спровокували бійку.

Причиною сутичок стала неспроможність КМДА прийняти в другому читанні рішення щодо визнання добровольців учасниками війни на Сході України. Обурені добровольці почали штовханину з охоронцями мерії, які охороняли вхід до залу засідань.

"Завдяки депутату В. Назаренко, активістів впустили всередину КМДА для того, аби депутати пояснили, чому даний проект не був підтриманий. Через декілька хвилин прибула колона поліцейських. Коли вимкнули світло, полісмени витіснили та виштовхали активістів. Частину громадян не відпускають", - йдеться у повідомленні політичної сили "Національний корпус".

Депутат Київської міської ради від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Вадим Васильчук повідомив, що "добровольці увірвалися до зали Київради, вимагають визнання статусу добровольців - на рівні учасників АТО від ЗСУ та Нацгвардіі".

Після того, як добровольці добровільно вийшли з зали Київради, а правоохоронці також відійшли з приміщення зали, депутати відновили розгляд визнання статусу добровольців як учасників АТО. Пізніше Київська міська рада ухвалила рішення щодо надання добровольцям статусу учасників АТО.

Верховна Рада 17 січня встановила День українського добровольця - 14 березня.

Нагадаємо, що 13 березня 2014 року Рада прийняла закон "Про Національну гвардію України". Згідно із законом, Внутрішні війська МВС були перетворені в Нацгвардію - військове формування з правоохоронними функціями, призначене для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань.