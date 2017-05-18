У Києві для реконструкції шляхопроводу на Шулявці знесуть завод "Більшовик"

Проект представив інститут "Київдормістпроект". Проект рішення передбачає знесення корпусу заводу "Більшовик" та будівництво на його місці петлі. Також передбачений поворот з вулиці Довженка на проспект Перемоги і другого з'їзду з шляхопроводу на проспект Перемоги. Новий шляхопровід повинен бути побудований за 12 місяців. Його вартість - 400 мільйонів гривень.

Містобудівна рада Києва підтримала варіантдорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик", відповідне рішення прийнято на засіданні містобудівної ради.

27 жовтня 2016 року влада Києва повернулися до давньої ідеї реконструювати транспортну развязкуна Шулявці на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана і Довженко, повідомляє департамент містобудування та архітектури КМДА.

Ось тільки від розробленого ще в 2010 році інститутом "Київдормістпроект" проекту було вирішено відмовитися (він припускав знесення 5-го цеху заводу "Більшовик").