У Києві для реконструкції шляхопроводу на Шулявці знесуть завод "Більшовик"

Проект представив інститут "Київдормістпроект".
Проект рішення передбачає знесення корпусу заводу "Більшовик" та будівництво на його місці петлі. Також передбачений поворот з вулиці Довженка на проспект Перемоги і другого з'їзду з шляхопроводу на проспект Перемоги.
Новий шляхопровід повинен бути побудований за 12 місяців. Його вартість - 400 мільйонів гривень.
27 жовтня 2016 року влада Києва повернулися до давньої ідеї реконструювати транспортну развязкуна Шулявці на перетині проспекту Перемоги та вулиці Гетьмана і Довженко, повідомляє департамент містобудування та архітектури КМДА.
Ось тільки від розробленого ще в 2010 році інститутом "Київдормістпроект" проекту було вирішено відмовитися (він припускав знесення 5-го цеху заводу "Більшовик").