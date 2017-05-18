У Києві чотири центри надання адмінпослуг почали видавати ID-паспорти

Видавати біометричні паспорти готові також ЦНАП у Волинській, Львівській, Донецькій, Полтавській і Харківській областях.

Отримати біометричні паспорти можна у чотирьох ЦНАПах Києва МВС України

Чотири київських центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) почали, зокрема ID-паспорти та закордонні паспорти, повідомляє прес-служба Державної міграційної служби України.

Найближчим часом у ДМС планують запустити ще сім ЦНАП в інших районах столиці.

Оформити біометричні документи в Києві можна за адресами:

- вулиця Степана Олійника, 21, у ЦНАП Дарницького району;

- проспект Володимира Маяковського, у ЦНАП Деснянського району;

- вулиця Суворова, 15, у ЦНАП Печерського району.

Київський міський центр надання адміністративних послуг розпочав оформлення раніше.

"Всього в Україні до оформлення біометричних документів долучилося вже 18 ЦНАП, зокрема у Києві, а також Волинській, Львівській, Донецькій, Полтавській, Одеській та Харківській областях", - наголосили у прес-службі Державної міграційної служби.

Напередодні Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Туреччини щодо поїздок громадян за внутрішніми паспортами у вигляді ID-карт.

Відповідно до даної угоди, громадяни України та Туреччини, що мають паспорти з безконтактним електронним носієм інформації (у вигляді ID-карт), зможуть в'їжджати на територію іншої країни та виїжджати з неї, слідувати транзитом через територію, а також перебувати на ній терміном не більше 90 днів протягом 180 днів.

Детальніше читайте в матеріалі Віктора Тимощука "Безвіз як бізнес, Або як задовольнити паспортний дефіцит" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".