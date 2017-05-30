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У Києві без гарячої води залишилися три району

30 травня в 21:07
"Київтрансгаз" повністю зупинив газопостачання столичної ТЕЦ-6.
Горячая вода
У Києві знову немає гарячої води

30 травня в Києві без гарячої води залишилися три райони: Оболонь, Троєщина, а також Райдужний і Воскресенський масиви в Дніпровському районі, повідомляє прес-служба "Київенерго" на своїй сторінці в Facebook.
 
Причиною тому стало зупинка компанією "Київтрансгаз" газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує ці райони гарячою водою, а взимку - ще й опаленням.
 
Основна причина припинення газопостачання - накопичені державою і споживачами борги за послуги теплопостачання.

 
 
Заборгованість споживачів з міста Києва за тепло і гарячу воду станом на 1 травня 2017 року склала 4,2 млрд гривень, йдеться в повідомленні прес-служби "Київенерго".
 
 
 
За матеріалами: DT.UA
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