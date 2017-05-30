У Києві без гарячої води залишилися три району

У Києві знову немає гарячої води

30 травня в Києві без гарячої води залишилися три райони: Оболонь, Троєщина, а також Райдужний і Воскресенський масиви в Дніпровському районі, повідомляє прес-служба "Київенерго" на своїй сторінці в Facebook.



Причиною тому стало зупинка компанією "Київтрансгаз" газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує ці райони гарячою водою, а взимку - ще й опаленням.



Основна причина припинення газопостачання - накопичені державою і споживачами борги за послуги теплопостачання.