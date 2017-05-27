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У Хмельницькій області зіткнулися проїзди, є постраждалі

27 травня в 12:05

У пасажирському поїзді знаходилася 541 людина.

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В результаті маневрування під Кам'янець-Подільським зіткнулися пасажирський і вантажний потяги, у результаті чого постраждали 6 осіб, повідомили в ДСНС Хмельницької області.

"В результаті сутички перекинулися локомотив і два вантажні вагони з щебенем, локомотив і пасажирський вагон зійшли з рейок. В пасажирському поїзді було 541 обсіб, в результаті аварії постраждали 6, з них 4 дітей (отримали легкі тілесні ушкодження, побої і подряпини)", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих евакуювали з пошкодженого вагона і надали їм невідкладну допомогу.

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Раніше повідомлялося, що в результаті аварії поїзда "Афіни-Салоніки" загинули чотири людини, ще п'ятеро поранені, повідомила грецька залізнична компанія TrainOSE.

За матеріалами: DT.UA
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Теги поїзд Хмельницький аварія Локомотив зіткнення
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