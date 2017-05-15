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У Харкові зловили великого наркоторговця

15 травня в 03:46

"Наркобарон" був одним з основних постачальників наркотиків в Харківську та Запорізьку області.

Тюрьма, арест, СИЗО
У Харкові зловили злодія в законі"
У Харкові затримали одного з основних постачальників наркотиків на території Запорізької та Харківської областей. 45-річний "злодій в законі" при цьому перебував у розшуку за інший злочин.

"Оперативники нарешті вийшли на слід "злодія в законі", який протягом семи років переховувався від правосуддя за скоєння тяжкого злочину - замаху на вбивство свого родича. У результаті ретельно спланованої операції, яка була проведена силами карного розшуку обласного главку поліції, так званий наркобарон затриманий у Харкові", - написав у Facebook начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв.

Поки "злодій в законі" перебував у розшуку, він займався постачанням наркотиків.

"Але без роботи цей 45-річний ділок не сидів. За оперативними даними, чоловік є одним з головних постачальників наркотичних засобів в Харківську та Запорізьку області. Тому у слідства до цієї неоднозначної постаті багато питань", - додав Дмитрієв.

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Раніше в Одесі СБУ та митники вилучили рекордну партію наркотиків вартістю 6 млн доларів.

За матеріалами: DT.UA
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