У Харкові радикали напали на акцію ЛГБТ-спільноти

У Харкові праві активісти напали на акцію ЛГБТ-спільноти, повідомило ГУ Нацполіціі в Харківській області на своїй сторінці в Facebook.



За даними поліції, біля Палацу одруження зібралися представники ЛГБТ-спільноти для проведення акції. Вона була заявлена ​​заздалегідь.



О 18:00 група осіб - близько 30 громадян, які ховали свої обличчя, намагалася перешкодити проведенню акції, нецензурно висловлювалися і погрожували її учасникам.



"Патрульні поліцейські, які охороняли порядок, попередили про неприпустимість таких дій і закликали їх припинити. В разі невиконання - застосувати відносно порушників відповідних заходів реагування. Це молодих не зупинило і вони почали кидати в учасників заходу і патрульних яйця і зеленку. Патрульні намагалися врегулювати ситуацію. Внаслідок бійки двоє поліцейських постраждали ", - повідомили в поліції.



Патрульні доставлені в лікарню для надання медичної допомоги. Лікарі попередньо діагностували у них забої тім'яної області голови. Зараз стан їх здоров'я оцінюється як задовільний.



До Шевченківського відділ поліції доставили чотирьох учасників конфлікту. Зараз особи правопорушників встановлюються.



Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.