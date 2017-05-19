У ГПУ повідомили про затримання співробітника НАБУ при отриманні хабара

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У НАБУ факт затримання співробітника заперечують.

СБУ затримала здирника. У ГПУ стверджують, що це співробітник НАБУ Лариса Сарган / Facebook

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила про затримання в Сумській області співробітникапід час отримання хабара від місцевого підприємця.

"Співробітник НАБУ разом зі своїм спільником вимагали у власниці торгової марки 300 тисяч доларів за припинення кримінального переслідування і закриття кримінального провадження. Надалі правоохоронець погодився на зниження цієї суми удвічі – до 150 тисяч доларів... При отриманні цієї суми співробітник НАБУ і його спільник були затримані співробітниками прокуратури та СБУ", – написала Сарган на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері, 19 травня.

У прес-службі НАБУ, в свою чергу, факт затримання співробітника заперечують.

"Жодного зі співробітників Бюро не затримували за вказаним вами фактом", – повідомила співробітник прес-служби НАБУ Світлана Оліфіра.

У прокуратурі також не пояснили, як факт вимагання грошей у підприємця співвідноситься з підслідністю НАБУ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 14 травня співробітник НАБУ Олексій Довгий, керуючи автомобілем у нетверезому стані, збив пам'ятник і врізався в мікроавтобус. Наступного дня НАБУ розпочало службове розслідування відносно працівника, який став учасником ДТП.

Після завершення службового розслідування, Управління внутрішнього контролю надасть висновки дисциплінарній комісії НАБУ. Остання прийматиме рішення щодо наявності в діях співробітника НАБУ – учасника ДТП – ознак дисциплінарного проступку.

Згідно з повідомленням, в даний момент кримінального провадження за фактом ДТП немає, а сам співробітник, який потрапив у ДТП, перебуває на лікарняному.