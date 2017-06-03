Топ Новини
<
>

У Донецькій області не підлягають відновленню вісім населених пунктів – Жебрівський

3 червня в 07:03

Однією з серйозних проблем при відновленні інфраструктури залишається замінування.

Широкино
Широкіно і ще сім насленных пунктів Донбасу не підлягають відновленню
скрин с видео
У Донецькій області зруйновані в ході бойових дій і не підлягають відновленню вісім населених пунктів, заявив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час візиту в Донбас делегації ЄС на чолі з комісаром з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнесом Ханом.

зокрема, не підлягає відновленню селище Широкіно в районі Маріуполя, де побувала делегація, пише сайт Верховної Ради України.

Жебрівський також підкреслив, що головною проблемою регіону залишаються заміновані території.

У ході поїздки з делегацією ЄС в Маріуполь перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що ситуація з безпекою в районі Широкіно залишається складною і вимагає посилення моніторингу з боку ОБСЄ.

Читайте також: Посол США повідомила про зацікавленість Тіллерсона в участі у врегулюванні ситуації в Донбасі

Нагадаємо, що комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан 1 червня прибув до Києва з офіційним візитом. Єврокомісар провів в Україні два дні і відвідав Київ, Дніпро і Маріуполь.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.27
EUR 29.47
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...