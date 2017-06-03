У Донецькій області не підлягають відновленню вісім населених пунктів – Жебрівський

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Однією з серйозних проблем при відновленні інфраструктури залишається замінування.

Широкіно і ще сім насленных пунктів Донбасу не підлягають відновленню скрин с видео

У Донецькій області зруйновані в ході бойових дій і не підлягають відновленню вісім населених пунктів, заявив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський під час візиту в Донбас делегації ЄС на чолі з комісаром з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнесом Ханом.

зокрема, не підлягає відновленню селище Широкіно в районі Маріуполя, де побувала делегація, пише сайт Верховної Ради України.

Жебрівський також підкреслив, що головною проблемою регіону залишаються заміновані території.

У ході поїздки з делегацією ЄС в Маріуполь перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що ситуація з безпекою в районі Широкіно залишається складною і вимагає посилення моніторингу з боку ОБСЄ.

Нагадаємо, що комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан 1 червня прибув до Києва з офіційним візитом. Єврокомісар провів в Україні два дні і відвідав Київ, Дніпро і Маріуполь.