У Донецькій області не підлягають відновленню вісім населених пунктів – Жебрівський

Однією з серйозних проблем при відновленні інфраструктури залишається замінування.
зокрема, не підлягає відновленню селище Широкіно в районі Маріуполя, де побувала делегація, пише сайт Верховної Ради України.
Жебрівський також підкреслив, що головною проблемою регіону залишаються заміновані території.
У ході поїздки з делегацією ЄС в Маріуполь перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко зазначила, що ситуація з безпекою в районі Широкіно залишається складною і вимагає посилення моніторингу з боку ОБСЄ.
Нагадаємо, що комісар Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан 1 червня прибув до Києва з офіційним візитом. Єврокомісар провів в Україні два дні і відвідав Київ, Дніпро і Маріуполь.DT.UA