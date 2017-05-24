У "ДНР" працівників залізниці звільняють без виплати компенсації – ІC

Середня заробітна плата "залізничника ДНР" становить близько тисячі гривень.

В ОРДО скорочують витрати на залізницю Milovidov / Depositphotos

На тимчасово окупованих терористичною організацією "ДНР" територіях, спостерігається загострення ситуації в системі залізничних перевезень, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

У зв'язку з нездатністю колабораціоністів вирішувати економічні питання, планується перевести працівників місцевої залізниці на дводенний робочий тиждень.

Разом з тим планується провести скорочення штату по деяких спеціальностях без виплати компенсації звільненим працівникам.

Середня заробітна плата працівників "залізниці ДНР" за травень складе близько тисячі гривень в еквіваленті.

Нагадаємо, раніше між місцевими бойовиками зі складу "9-го омсп мп" і прибулими найманцями з Чечні спалахнув конфлікт через витік інформації щодо фінансового забезпечення. Так, терористи дізналися про те, що за бойові дії на сході України чеченці отримуватимуть не 15, а 80 тисяч рублів на місяць.

Раніше ватажки терористичного угруповання "ЛНР" прийняли рішення скасувати надбавки і виплати медичному персоналу в ОРЛО за понаднормовий час роботи.