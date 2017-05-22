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У "ДНР" хочуть опоганювати пам'ятники героям АТО для дестабілізації ситуації в Україні – ІС

22 травня в 10:29

На думку російських кураторів колабораціоністів, акти вандалізму на підконтрольній Україні території призведуть до мобілізації проросійськи налаштованого населення.

памятник
Колабораціоністам Донбасу не дають спокою українські пам'ятники
У так зване "Міністерство державної безпеки" терористичної організації "ДНР" прибули нові російські куратори.

Вони пропонують колабораціоністам новий підхід до питання дестабілізації ситуації на підконтрольних Україні територіях Донбасу, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Однією з головних ідей нових кураторів з числа співробітників ФСБ РФ є проведення "літньої серії" актів вандалізму проти пам'ятників та пам'ятних знаків у прифронтовій смузі. У першу чергу пропонується опоганювати ті з них, які відносяться до подій АТО: стели, пам'ятні знаки, надгробки загиблих героїв АТО.

"Згідно з планами, дані заходи, здійснювані агентурою "МДБ ДНР" на неокупованій території, мобілізують місцеве населення, нелояльне до української влади", - зазначає Тимчук.

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Нагадаємо, Центр інформаційного протиборства Південного У ЗС РФ залучив бойовиків до постановочних пропагандистських зйомок з метою демонстрації того, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.

Раніше до підрозділу "9 окремого мотострілецького полку морської піхоти 1-го АК ДНР" у Новоазовському районі прибули журналісти і оператори російських телеканалів "НТВ" і "Перший канал". Вони повинні були зробити репортажі зі "свідками злочинів української армії", в тому числі з "розповідями" дітей.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Росія ДНР АТО Тимчук населення вандалізм
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