У Дніпрі заарештували ще трьох "тітушок"

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За версією слідства, один із заарештованих керував діями зловмисників 9 травня.

Четверо "тітушок" уже за ґратами. Поки що на 60 днів Кадр/YouTube

Жовтневий районний суд Дніпра у п'ятницю, 12 травня, обрав запобіжний захід трьом учасникам. Згідно з рішенням суду, "тітушки" проведуть у СІЗО за 60 днів, повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області.

Організатором і керівником правопорушників слідство вважає одного із заарештованих – 27-річного місцевого жителя "з багатим кримінальним минулим".

"Саме він, а не правоохоронець віддавав команди і керував діями молодиків, які жорстоко побили ветеранів АТО", – запевнили в поліції.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган уточнила, що заарештованим інкримінують скоєння злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Усього під вартою вже утримуються четверо "тітушок".

Раніше правоохранители встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. 11 травня одного з "тітушок" заарештували на 60 днів.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного із спортивних клубів міста, які охороняли організоване "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.