У Дніпрі один з "тітушок" вийшов під заставу

Учасник сутичок 9 травня вніс 128 тисяч гривень.

У Дніпрі "тітушки" почали виходити на волю Кадр/YouTube

Підозрюваний в участі увийшов на волю під заставу, повідомляє " Радіо Свобода " із посиланням на прокуратуру Дніпропетровської області.

У прокуратурі розповіли, що під час обрання судом першої інстанції запобіжного заходу для заарештованого "тітушки", була передбачена можливість внесення застави в розмірі 128 тисяч гривень. Без внесення цих коштів заарештований мав би просидіти в СІЗО два місяці.

Прокурори незадоволені рішенням суду та планують оскаржити його. Наразі вони готують апеляцію на рішення суду в частині, що стосується можливості звільнення під заставу.

Під заставу також звільнився ще один з причетних до подій 9 травня у Дніпрі. Його підозрюють у побитті депутата обласної ради.

Раніше правоохоронці встановили 15 можливих учасників сутичок 9 травня у Дніпрі. 11 травня одного з "тітушок" заарештували на 60 днів.

Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.