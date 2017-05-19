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У Дніпрі біля Херсона з'явилися дельфіни

19 травня в 05:20

Фахівці кажуть, що прісна вода не загрожує морським ссавцям.

Тропики дельфины
Дельфіни завелися і в Дніпрі
У Херсоні на Дніпрі в районі головній міській набережній помічені дельфіни. Городяни розміщують у соцмережах відповідне відео.


Фахівці утвержают, що прісна вода не несе в собі загрози для морських ссавців, які запливають в Дніпро в пошуках риби.


"Риби, які дихають зябрами і беруть кисень з води і прокачують воду через себе, вони чутливі до солоності води. А дельфіни, вони ссавці, вони, як і ми, дихають легенями і їм якість води... по солоності, не має значення. Вони запливають за рибою", - пояснила старший науковий співробітник Чорноморського біосферного заповідника Зоя Селюнина, пише видання "ПІК".

За матеріалами: DT.UA
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