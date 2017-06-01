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У "день тиші" терористи не припинили обстріли позицій ЗСУ

1 червня в 18:44

У штабі АТО назвали найнеспокійніший ділянку на лінії розмежування.

ВСУ АТО
У Міжнародний день захисту дітей кількість обстрілів у зоні АТО скоротилося
Прес-центр АТО/Facebook
Бойовики російсько-терористичних формувань продовжили збройні провокації в зоні проведення антитерористичної операції, незважаючи на оголошений у четвер, 1 червня, "день тиші".

З початку доби терористи дев'ять разів обстрілювали позиції Збройних сил України, у тому числі із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів. Втрат серед українських військовослужбовців не було, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш неспокійною ділянкою на лінії розмежування залишається приморський напрямок. Близько 2:00 в районі Павлополя був помічений снайпер противника. Протягом дня снайперська активність терористів була зафіксована біля Водяного і Мар'їнки. Опорні пункти ЗСУ під Чермаликом терористи двічі накривали мінометним вогнем. За Широкіно окупанти били з ручного протитанкового гранатомета.

Малинове на Луганщині тричі зазанвало обстрілів з гранатометів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку збройних провокацій зафіксовано не було.

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Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас
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