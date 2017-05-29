У Чорному морі під Одесою загинули десятки дельфінів



Дельфіни гинуть від задухи в браконьєрських сітках.

У Чорному морі в районі Вилкове Одеської області виявлені трупи десятків дельфінів, загиблих від задухи в браконьєрських сітках.

Браконьєри ловлять сітками осетрових, однак трапляються в них і дельфіни, повідомив в Facebook голова Кілійської райради Одеської області Павло Бойченко.

"Це дельфіни, які загинули через свавілля браконьєрів, які у море виставляюсь сітки на осетрових, в мережі трапляються дельфіни, які гинуть від задухи. Їх просто викидають у море. За останні дні на узбережжі виявлено кілька десятків трупів в районі Вилкове - Приморське! Це не просто скотство, це злочин! Негідники які все це роблять і ті хто кришує це свавілля, повинні бути покарані!", - написав Бойченко, який обіцяв повідомити про факти загибелі дельфінів в поліцію і прокуратуру.

Раніше, нагадаємо, дельфіни були помічені в Дніпрі в районі Херсона.