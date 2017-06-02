У червні до ЗСУ призовуть близько тисячі офіцерів запасу

В зону АТО нових офіцерів обіцяють відправляти тільки за добровільною згодою.

Офіцерів запасу заберуть у ЗСУ Прес-центр АТО/Facebook

У червні 2017 на службу в Збройні сили України призвуть близько тисячі офіцерів запасу, які отримали вищу освіту і одночасно закінчили військові кафедри, але при цьому не служили в лавах ЗСУ.

"протягом червня ми повинні призвати до лав ЗСУ близько тисячі військовозобов'язаних – офіцерів запасу за приблизно 80 військовими спеціальностями. Всі ці військовослужбовці будуть проходити службу в тилових підрозділах і тільки за бажанням, на підставі контракту, будуть направлятися в район АТО", – заявив спікер ВСУ Владислав Селезньов, повідомляє "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що згідно з наказом міністра оборони, на службу будуть призвані офіцери запасу до 43 років, які отримали вищу освіту, ступінь бакалавра або більш високий ступінь і не проходили службу в Збройних силах. Термін служби офіцерів буде становити 18 місяців.