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У Чернівцях пасажири дизель-поїзда вистрибували з вікон, рятуючись від задимлення

31 травня в 11:00

Рятувальники вважають, що пожежі в поїзді не було.

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Фото molbuk.ua

У Чернівцях близько 7:30 ранку сталося задимлення в одному з вагонів приміського дизель-поїзда "Чернівці-Коломия". Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прес-службу ДСНС.

"На місце події відразу ж був направлений черговий караул рятувальників державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Чернівців. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму в вагон", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що ніхто не постраждав. В даний час встановлюються причини задимлення.

При цьому, місцеві ЗМІ повідомили, що приміський поїзд, який складається з трьох вагонів, горів, з вагона виривався чорний дим і пасажири поїзда вистрибували з вікон, щоб врятуватися.

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У Хмельницькій області зіткнулися потяги, є постраждалі. В пасажирському поїзді знаходилися 541 чоловік.

За матеріалами: 112.ua
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