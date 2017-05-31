У Чернівцях пасажири дизель-поїзда вистрибували з вікон, рятуючись від задимлення

Рятувальники вважають, що пожежі в поїзді не було.
У Чернівцях близько 7:30 ранку сталося задимлення в одному з вагонів приміського дизель-поїзда "Чернівці-Коломия". Про це повідомляє 112.ua з посиланням на прес-службу ДСНС.
"На місце події відразу ж був направлений черговий караул рятувальників державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Чернівців. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що виникло задимлення локомотива з подальшим поширенням диму в вагон", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що ніхто не постраждав. В даний час встановлюються причини задимлення.
При цьому, місцеві ЗМІ повідомили, що приміський поїзд, який складається з трьох вагонів, горів, з вагона виривався чорний дим і пасажири поїзда вистрибували з вікон, щоб врятуватися.
У Хмельницькій області зіткнулися потяги, є постраждалі. В пасажирському поїзді знаходилися 541 чоловік.112.ua