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У Чернівцях на хабарі затримали підполковника поліції

30 травня в 18:23

За три тисячі доларів він обіцяв вплинути на суддів для прийняття ними "правильного рішення" та домогтися повернення конфіскованого майна.

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Хабарники в Україні дедалі частіше погоджуються на малі суми
ГПУ
Прокурори військової прокуратури Чернівецького гарнізону спільно з оперативниками Служби безпеки та Національної поліції області затримали на хабарі підполковника одного з відділів поліції, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Слідчий вимагав три тисячі доларів "за вплив на суддів одного з райсудів" Чернівців. За це групі обвинувачених було обіцяно покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Крім того, за ті ж гроші він обіцяв "вплинути на керівництво райвідділу щодо повернення раніше вилученого майна до набрання вироком законної сили".

Під час отримання частини хабара у розмірі 600 доларів, підполковника затримали. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 статті 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням), обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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Нагадаємо, напередодні співробітники поліції, прокуратури та СБУ затримали на хабарі мера Чопа та низку місцевих чиновників. За чотири тисячі доларів можновладці обіцяли підприємцю надати в оренду земельну ділянку та погодити розташування на ній малих архітектурних форм.

Тим часом в Умані на хабарі затримали декана місцевого університету. За даними Черкаської прокуратури, викладач вимагав гроші від студента за "сприяння" під час сесії. Тепер, якщо йому не "сприятиме" суд, хабарник може отримати до десяти років ув'язнення.

За матеріалами: DT.UA
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Теги прокуратура поліція хабар Чернівці
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