У Черкасах повторно затримали підозрюваного у вбивстві журналіста Сергієнка

Крім викрадення людини і вбивства, Мельника підозрюють у створенні злочинної групи.

Мельника затримали на тлі протестів проти пом'якшення запобіжного заходу Радіо Свобода

Поліція затримала в Черкасах колишнього охоронця народного депутата Вадима Мельника, підозрюваного у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. У вівторок, 30 травня, суд, але йому висунули нову підозру у створенні злочинної групи, повідомляє Hromadske.ua з посиланням на референта "Спілки воїнів АТО Корсунь-Шевченківського району" Олега Собченка.

Як повідомлялося, Апеляційний суд Черкас обрав Мельнику новий запобіжний захід – нічний домашній арешт з носінням електронного браслета. Активісти, волонтери та ветерани АТО в будівлі суду заблокували клітку з підозрюваним і вимагали залишити його під вартою.

Нагадаємо, громадського активіста та журналіста Василя Сергієнка знайшли мертвим у Виграївському лісі, за 15 км від міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області, 5 квітня 2014 року. Напередодні його викрали з власного будинку, по дорозі били й катували.

Колеги активіста називають замовником злочину екс-регіонала, народного депутата від "Відродження" Геннадія Бобова, який є фігурантом журналістських розслідувань Сергієнка. Як повідомляє "Цензор.Нет", народний депутат Тетяна Чорновіл раніше заявляла, що Бобов намагався "зам'яти" справу Сергієнка "на всіх рівнях".

Співробітники Головного управління Національної поліції у Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури у вівторок, 16 травня, затримали в Києві підозрюваного в організації вбивства журналіста та активіста Майдану Василя Сергієнка.

Затриманим виявився колишній начальник охорони одного з народних депутатів Вадим Мельник. Після затримання виконавців убивства він тривалий час переховувався від слідства і перебував у розшуку.