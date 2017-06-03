У Бразилії через зсуви загинули 12 чоловік

У двох штатах на північному сході Бразилії в результаті обвалів загинули 12 людей, щонайменше, 70 тис. людей евакуйовано, повідомляє Associated Press.



Штат Пернамбуку оголосив надзвичайний стан в 31 місті. Близько 46 тис. людей залишили свої будинки і залишаються або з родичами і друзями, або в притулках в церквах, школах та інших громадських будівлях.



Влада в сусідньому штаті Алагоас також оголосив про надзвичайний стан. Близько 24 тис. людина в 27 містах повинні були покинути свої будинки.





На Шрі-Ланці сезон мусонних дощів викликали повінь і зсуви, найстрашніші за 14 років.