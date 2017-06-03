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У Бразилії через зсуви загинули 12 чоловік

3 червня в 01:35

Влада евакуювала 70 тисяч людей.

Оползень Марс
25/5000 Язык оригинала: русский Зсув призвів до жертв

У двох штатах на північному сході Бразилії в результаті обвалів загинули 12 людей, щонайменше, 70 тис. людей евакуйовано, повідомляє Associated Press.
 
Штат Пернамбуку оголосив надзвичайний стан в 31 місті. Близько 46 тис. людей залишили свої будинки і залишаються або з родичами і друзями, або в притулках в церквах, школах та інших громадських будівлях.
 
Влада в сусідньому штаті Алагоас також оголосив про надзвичайний стан. Близько 24 тис. людина в 27 містах повинні були покинути свої будинки.
 

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На Шрі-Ланці сезон мусонних дощів викликали повінь і зсуви, найстрашніші за 14 років.

За матеріалами: Associated Press
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