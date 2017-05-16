У БПП можуть розглянути питання припинення громадянства Насірова

У фракції чекають на неспростовні докази наявності у головного фіскала країни подвійного громадянства.

Насіров може залишитися і без посади і без громадянства sfs.gov.ua

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов повідомив про те, що процедура припинення громадянстваможе бути запущена в тому випадку, якщо будуть офіційні докази наявності у нього іншого громадянства (крім громадянства України), повідомляє " Українська правда ".

"Є процедурні моменти. Повинні бути офіційні підтвердження, офіційні свідоцтва. Якщо якась із силових структур має офіційне підтвердження, не чутки, не щось з інтернету – то вони повинні йти по процедурі і виносити це питання в зал", - заявив він.

За словами Герасимова, депутати, які мають громадянства інших країн, крім України, також повинні бути позбавлені громадянства, щоб не мати доступу до державної таємниці.

"Це неприпустимо, коли громадяни інших країн можуть мати допуск до таємної інформації", – підкреслив він.

Раніше в розпорядженні DT.UA опинилась фотокопія відповіді британського Національного агентства по боротьбі зі злочинністю на запит НАБУ і САП про наявність у голови ДФС громадянства Сполученого Королівства. У документі сказано, що з травня 2012 Насіров є власником британського паспорта з серійним номером 508434080.

Під час судового засідання, на якому вирішувалося питання обрання очільнику ДФС запобіжного заходу, сторона обвинувачення наполягала, що у Насірова є громадянство Британії та Угорщини.

Наявність у чиновника подвійного громадянства є порушенням ст. 19 закону України "Про державну службу".

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили голові ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в рамках розслідування "газової справи Онищенка" по епізоду про незаконне надання відстрочки по оплаті ренти компаніями-учасниками корупційної оборудки. Його підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд гривень.

7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав голові Державної фіскальної служби Романом Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн гривень застави. Апеляційний суд Києва 13 березня залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Однак 16 березня дружина Насірова внесла за нього заставу на суму 100 млн гривень. Ввечері він вийшов із СІЗО.

Детальніше про "справу Насирова" читайте у матеріалі Юлії Мостової "Аналіз фіскала" у свіжому випуску тижневика "Дзеркало тижня. Україна".