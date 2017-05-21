У Биківні вшанували пам'ять жертв комуністичного режиму: фоторепортаж

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Під час "Великого терору" в Биківнянському лісі поховали десятки тисяч жертв НКВС.

У День пам'яті жертв політичних репресій в неділю, 21 травня, у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили" відбулися офіційні заходи.

Учасники церемонії вшанували хвилиною мовчання жертв радянського тоталітарного режиму.

Президент України Петро Порошенко з дружиною поклали квіти до Братської могили та до пам'ятного знаку польських поховань, а також запалили лампади біля центрального монумента Меморіалу, повідомляє прес-служба глави держави.

Під час виступу президент нагадав, що радянський режим десятиліттями приховувала від громадян правду про масові репресії, а також зазначив, що світове співтовариство поставило знак рівності між нацистським і радянським тоталітарними режимами: Генасамблея ООН прийняла відповідну резолюцію у 2009 році.

Глава держави також вказав на важливість декомунізації для українського суспільства.

"Побувавши вчора в Заксенхаузені, і стоячи сьогодні тут, у Биківні, знову й знову усвідомлюю, відчуваю кожною клітиною людожерське схожість нацистського та сталінського режимів. Ось чому, якщо хто не зрозумів, протягом останніх трьох років в Україні ми разом проводимо декомунізацію. І ось чому стався так званий ленінопад, і ось чому очистилася карта України від імен її катів і душогубів, і ось чому оновилися таблички з назвами вулиць. Тому комустичним ідолам немає й не буде місця в нашій країні", – підкреслив президент.

У церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій також взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, міністри та іноземні дипломати.

Быковнянское поховання жертв сталінських репресій є одним з найбільших в Україні. У 1937-1941 роках вантажівки майже щоночі привозили тіла розстріляних у київських тюрмах НКВС на таємний спецділянку у Биківнянському лісі. Тіла жертв пересипалися вапном і грунтом у спеціально підготовлених ямах.

На думку істориків, у Биківнянському лісі поховано від 20 до 100 тисяч осібк. Серед них письменники Михайль Семенко, Майк Йогансен, Вероніка Черняхівська, художники Михайло Бойчук, Микола Касперович, академіки Федір Козубовський, Петро Супруненко, митрополит УАПЦ Василь Липківський і десятки тисяч інших жертв "Великого терору".