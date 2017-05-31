У 2017 році Донецька фільтрувальна станція 10 разів припиняла роботу через обстріли бойовиків

У звітах української сторони в СЦКК чітко визначено, звідки та з яких видів озброєння було здійснено обстріл.

ДФС забезпечує водою понад 600 тисяч мирних жителів Донбасу Українська місія в ОБСЄ/Twitter

З початку нинішнього року10 разів припиняла роботу через обстріли бойовиків, повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

"Донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, загалом більше 600 тисяч мирних мешканців, знаходиться в безпосередній близькості до лінії розмежування сторін. Переважна більшість води постачається саме для мешканців тимчасово окупованих територій, і керівництво "республік", начебто, повинно бути зацікавленим в безперебійній роботі ДФС. Проте, насправді, починаючи з кінця липня 2014-го року станція є постійною мішенню для обстрілів з боку НЗФ ОРДО. В 2014-му році станція не працювала майже 4 місяці, в 2015-му та 2016-му постійні перебої в роботі тривали від кількох днів до кількох тижнів. В поточному році внаслідок обстрілів, ДФС припиняла подачу води населенню 10 разів", - йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, оприлюдненому прес-службою Міноборони.

Вказується, що у звітах української сторони СЦКК чітко визначено, звідки і з яких видів озброєння було здійснено обстріл. Майже у всіх випадках НВФ ОРДО було використано зброю, заборонену Мінськими угодами.

Українська сторона СЦКК також заявляє, що "зацікавленість керівництва ОРДО в забезпеченні екологічної безпеки регіону і відновлення інфраструктури Донбасу насправді обмежується виключно високопарними заявами".

Нагадаємо, 21 травня бойовики російсько-терористичних формувань ОРДО знову накрили мінометним вогнем Донецьку фільтрувальну станцію.

2 травня Донецька фільтрувальна станція з-за обстрілу бойовиків знову залишилася без електропостачання. Його вдалося відновити 6 травня.