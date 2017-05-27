У 2016 році Україна безоплатно поставила до ОРДЛО електрики на 1,517 млрд грн

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Зараз перетік електроенергії на окуповані території в межах Луганської області припинено, але в межах Донецької — триває.

Україна "подарувала" ОРДЛО електрики на півтора мільярди гривень Василь Артюшенко, DT.UA

В 2016 році Україна безоплатно поставила на окуповані території Донбасу електроенергії на 1,517 млрд грн, а також витратила близько 3 млрд грн на водопостачання даних територій. Про це у своєму матеріалі дляпише народний депутат України Вікторія Войціцька.

За словами депутата, вона звернулася до Міненерговугільпрому із запитом на дані щодо обсягу перетоку електроенергії з Об'єднаної енергосистеми України на неконтрольовані території.

"За даними міністерства, в межах Луганської області за минулий рік ми поставили в окуповані райони 1,288 млрд кВт·год. загальною вартістю 1,718 млрд грн. Розрахунки становили 24,2%, борг на початок 2017 р. — майже 1,396 млрд грн. Проте ці цифри не зовсім коректні. Адже, за даними ТОВ "ЛЕО", близько півроку кошти, що надходили підприємству від споживачів контрольованої території, зараховувалися як оплата за перетік на неконтрольовану територію. По Донецькій області, за даними Міненерговугільпрому, показники становлять 275,7 млн кВт·год. і 389,3 млн грн відповідно. Оплачено 68,8% вартості, борг на 1 січня ц.р. — 121,5 млн грн. Отже, загалом станом на 1 січня 2017 р. ми "подарували" сепаратистам електроенергію вартістю понад 1,517 млрд грн", – йдеться в статті.

Войціцька зазначає, що зараз перетік в межах Луганської області припинено, але в межах Донецької — триває.

Ще один важливий аспект, на який звертає увагу депутат – це борги за електроенергію водоканалів, обладнання яких може перебувати на контрольованій території, однак транспортує воду в інтересах окупованих районів Донбасу.

"Так, за інформацією НКРЕКП, "Попаснянський водоканал" станом на 1 січня ц.р. заборгував за електроенергію, спожиту в 2016 р., 174,5 млн грн (з ПДВ), а компанія "Вода Донбасу" — 2 млрд 889,84 млн грн (з ПДВ). Яку частину цих боргів сформовано через неплатежі окупованих районів Донбасу за воду, ще слід з'ясувати. Але сума точно вимірюється сотнями мільйонів або вже й мільярдами", – підкреслює автор.

Нагадаємо, 15 березня, РНБО в ході екстреного засідання прийняв рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було в той же день введено в дію указом президента України.

Детальніше про плюси і мінуси співпраці України з окупованими територіями Сходу України читайте в матеріалі Вікторії Войціцької "Чого нам коштує співпраця з терористами" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".