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У 2016 році підконтрольні Києву підприємства в ОРДЛО сплатили до бюджету 6,3 млрд грн податків

27 травня в 15:56

Ще 1,4 млрд грн сплатили підприємства, що знаходяться на лінії зіткнення.

 

Донбасс
Стало відомо, скільки податків в бюджет в минулому році сплатили українські підприємства в ОРДЛО
за даними державної фіскальної служби, у 2016 році підприємства з окупованих районів Донбасу заплатили до бюджету України податків та ЄСВ на 6,3 млрд грн. Про це у своєму матеріалі для DT.UA пише народний депутат України Вікторія Войціцька.

За її словами, в лютому нинішнього року радник голови СБУ Юрій Тандем заявив, що за 2015 р. підприємства, які зареєстровані в Україні і знаходяться на території ОРДЛО, заплатили в бюджет України майже 20 млрд грн. За 2016 р. — 31,7 млрд грн.

"Яка ж реальність? Згідно з даними Державної фіскальної служби, наданими у відповідь на запит, підприємства з окупованих районів Донбасу в 2016 р. заплатили Україні податків та ЄСВ на 6,3 млрд грн. Ще 1,4 млрд грн сплатили підприємства, які розташовані на лінії зіткнення. Проте для них існують більш актуальні загрози, ніж припинення залізничного сполучення та ін", – вказує Войціцька.

 

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Нагадаємо, 15 березня, РНБО в ході екстреного засідання прийняв рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було в той же день введено в дію указом президента України.

Детальніше про плюси та мінуси співпраці України з окупованими територіями Сходу України читайте в матеріалі Вікторії Войціцької "Чого нам коштує співпраця з терористами" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна підприємства Донбас
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