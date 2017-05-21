У 2014-2016 рр батьки вклали в українські школи близько 1 млрд грн

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Неофіційна частка надходжень невідома.

Зловживань з батьківськими грошима в школах менше не стало kievcity.gov.ua

За оцінками громадської організації "Батьки SOS", за три роки (2014-2016 рр.) батьки вклали у школи України близько мільярда гривень. Про це у своїй статті для DT.UA пише Оксана Онищенко.

"Це тільки те, що пройшло через бухгалтерію навчальних закладів і було враховано. Скільки коштів взагалі батьки принесли в школу — уявити неможливо. Охорона, ремонти — це зазвичай проходить "повз каси", а суми не маленькі. Тоді як від держави навчальні заклади отримали за три роки 2,3 млрд грн", — цитує автор співголову ГО "Батьки SOS" Олену Бондаренко.

Онищенко зазначає, що найчастіше, фондами, в яких є зловживання, керують не директори, а їхні родичі, друзі або "свої" батьки.

"Що відбувається з благодійними внесками у школах, де не створені благодійні фонди, тобто батьківські гроші циркулюють неофіційно, — і говорити нічого. Щоб уявити масштаби цього лиха, досить згадати історію однієї столичної гімназії, де на батьківських зборах директор оголосила батькам, що зникли 170 тис. грн батьківських грошей. Тільки уявіть — просто зникли безслідно. До речі, зберігалися ці благодійні внески у звичайній коробці з-під взуття в кабінеті завгоспа. Батьки тоді звернулися в правоохоронні органи, слідство триває вже майже три роки", - пише автор.

Детальніше про махінації з батьківськими грошима читайте у статті Оксани Онищенко "Капкан у гаманці. Як захистити батьківські благодійні внески від зловживань" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".