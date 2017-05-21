Топ Новини
<
>

Туреччина затвердила угоду з Україною про взаємні поїздки громадян по ID-паспортам

21 травня в 11:33

Понад 500 тисяч українців вже оформили біометричні документи.

Украина Турция
Вже через пару тижнів українці зможуть їздити в Туреччину без закордонних паспортів
Влада Туреччини в суботу, 20 травня, офіційно опублікувала рішення 2017/10324 про внесення змін у порядок взаємних поїздок і визнання внутрішнього українського паспорта нового зразка (ID-карти) в якості проїзного документа для поїздок в країну громадян України, повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

"Чекаємо на ноту МЗС із офіційною датою початку поїздок. Я думаю, одина-два тижні", - підкреслив він.

За словами голови ДМС, українці зможуть їздити в Туреччину без закордонного паспорта, за новими біометричними внутрішніми документами.

"Підсумок: вже оформлено понад 550 тисяч нових ID-карт. Громадяни України отримали нову можливість. І кожен день додається п'ять-шість тисяч громадян, які оформляють новий ID", - додав Соколюк.

Читайте також: Українці зможуть їздити в Туреччину без закордонного паспорту

Раніше повідомлялося, що між урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карт.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Туреччина паспорт поїздки угода українці
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...