Туреччина затвердила угоду з Україною про взаємні поїздки громадян по ID-паспортам

Понад 500 тисяч українців вже оформили біометричні документи.
"Чекаємо на ноту МЗС із офіційною датою початку поїздок. Я думаю, одина-два тижні", - підкреслив він.
За словами голови ДМС, українці зможуть їздити в Туреччину без закордонного паспорта, за новими біометричними внутрішніми документами.
"Підсумок: вже оформлено понад 550 тисяч нових ID-карт. Громадяни України отримали нову можливість. І кожен день додається п'ять-шість тисяч громадян, які оформляють новий ID", - додав Соколюк.
Раніше повідомлялося, що між урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карт.DT.UA