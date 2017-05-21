Туреччина затвердила угоду з Україною про взаємні поїздки громадян по ID-паспортам

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Понад 500 тисяч українців вже оформили біометричні документи.

Вже через пару тижнів українці зможуть їздити в Туреччину без закордонних паспортів

Влада Туреччини в суботу, 20 травня, офіційно опублікувала рішення 2017/10324 проі визнання внутрішнього українського паспорта нового зразка (ID-карти) в якості проїзного документа для поїздок в країну громадян України, повідомив голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк.

"Чекаємо на ноту МЗС із офіційною датою початку поїздок. Я думаю, одина-два тижні", - підкреслив він.

За словами голови ДМС, українці зможуть їздити в Туреччину без закордонного паспорта, за новими біометричними внутрішніми документами.

"Підсумок: вже оформлено понад 550 тисяч нових ID-карт. Громадяни України отримали нову можливість. І кожен день додається п'ять-шість тисяч громадян, які оформляють новий ID", - додав Соколюк.

Раніше повідомлялося, що між урядами України і Туреччини було підписано Угоду, що дозволяє українським і турецьким громадянам здійснювати взаємні поїздки за паспортами у вигляді ID-карт.