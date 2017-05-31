Турчинов озвучив втрати ЗСУ у Мар'їнці у травні

Терористи обстрілюють не тільки позиції ЗСУ, але житлові квартали й об'єкти інфраструктури.

Турчинов відвідав Мар'їнку та Красногорівку Facebook/Александр Турчинов

У результатіДонецької області бойовиками російсько-терористичних формувань у травні цього року загинули семеро українських військовослужбовців. Ще 141 боєць отримав поранення, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

"Однією з останніх тенденцій є використання важкої 152-мм самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню для нанесення ударів по позиціях Збройних сил України на відстані до 20 км від лінії розмежування", - заявив секретар РНБО під час візиту до Мар'їнки у вівторок, 31 травня, передає прес-служба відомства.

Турчинов також вказав на спроби окупантів завдати максимальної шкоди підрозділам ЗСУ шляхом ведення прицільного ведення вогню як по передових, так і по віддалених позиціях.

Крім того, російське командування перекидає на окуповану територію найманців, зброю, боєприпаси та паливно-мастильні матеріали, посилює забезпечення передових підрозділів і інженерне устаткування вогневих позицій.

Секретар РНБО обговорив з командуванням Нацгвардії та СБУ заходи щодо посилення контрдиверсійної боротьби в зоні АТО, а також проінспектував фортифікаційне обладнання оборонних рубежів.

Він також звернув увагу на обстріл окупантами об'єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, в результаті яких гинуть і отримують поранення цивільні особи.

Напередодні терористи обстріляли житлові квартали Мар'їнки Донецької області в районі однієї з місцевих шкіл. Вчителі та діти сховалися в бомбосховище, під час обстрілу ніхто не постраждав.

Вранці 24 травня терористи відкрили вогонь у напрямку КПВВ "Маріїнка" на дорожньому коридорі через лінію розмежування сторін у Донбасі. Через обстріли українські прикордонники тимчасово припинили роботу КПВВ.