Турчинов не побачив наступу на свободу слова в забороні російських соцмереж

Секретар РНБО визнав, що в України є серйозні проблеми у сфері забезпечення інформаційної безпеки.
"Я розумію, що знайдуться ті, хто кричатиме, що це наступ на свободу слова. Але ніякого наступу на свободу слова тут немає. Ми просто захищаємо нашу з вами країну. Не тільки на полі бою, але і від інформаційної і комп'ютерної агресії", – підкреслив секретар РНБО.
Турчинов визнав, що в України є серйозні проблеми у сфері забезпечення інформаційної безпеки, які політичне керівництво намагається вирішити.
Голова РНБО також погодився, що до подібних заходів необхідно було вдатися раніше, і запевнив, що відповідне рішення було прийнято після системного та всебічного вивчення проблеми.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".Інтерфакс-Україна