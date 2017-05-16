Турчинов не побачив наступу на свободу слова в забороні російських соцмереж

Секретар РНБО визнав, що в України є серйозні проблеми у сфері забезпечення інформаційної безпеки.

Турчинов визнав, що доступ до "Вконтакте" і "Однокласників" потрібно було закрити раніше

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, щоне є наступом на свободу слова, а необхідним кроком для зміцнення інформаційної безпеки країни.

"Я розумію, що знайдуться ті, хто кричатиме, що це наступ на свободу слова. Але ніякого наступу на свободу слова тут немає. Ми просто захищаємо нашу з вами країну. Не тільки на полі бою, але і від інформаційної і комп'ютерної агресії", – підкреслив секретар РНБО.

Турчинов визнав, що в України є серйозні проблеми у сфері забезпечення інформаційної безпеки, які політичне керівництво намагається вирішити.

Голова РНБО також погодився, що до подібних заходів необхідно було вдатися раніше, і запевнив, що відповідне рішення було прийнято після системного та всебічного вивчення проблеми.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". В оновлений перелік юридичних осіб, до яких застосовуються санкції, внесені, зокрема ТОВ "Яндекс", ТОВ "Мейл.РУ Україна" і ТОВ "ВКонтакте".