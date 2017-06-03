Троє солдатів ЗСУ поранені в Луганській області

За минулу добу бойовики 12 разів порушували режим тиші" вздовж лінії розмежування.
Наголошується, що за минулу добу бойовики 12 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування.
"В напрямку сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району 6 разів застосовувалися автоматичні гранатомети, зенітні установки, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", – йдеться в повідомленні.
По укріплень сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району незаконні збройні формування 4 рази відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП і стрілецької зброї.
Крім того, у напрямку смт Станиця Луганська бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів і стрілецької зброї.
Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".DT.UA