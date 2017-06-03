Троє солдатів ЗСУ поранені в Луганській області

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За минулу добу бойовики 12 разів порушували режим тиші" вздовж лінії розмежування.

У Луганській області поранення отримали троє українських військових Прес-центр АТО/Facebook

Троє українських військовослужбовців отримали поранення в результатітерористичного угруповання "ЛНР" з автоматичних гранатометів в напрямку села Новозванівка Попаснянського району, повідомили в Луганській ВЦА.

Наголошується, що за минулу добу бойовики 12 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування.

"В напрямку сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району 6 разів застосовувалися автоматичні гранатомети, зенітні установки, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", – йдеться в повідомленні.

По укріплень сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району незаконні збройні формування 4 рази відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку смт Станиця Луганська бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів і стрілецької зброї.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".