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Троє солдатів ЗСУ поранені в Луганській області

3 червня в 10:51

За минулу добу бойовики 12 разів порушували режим тиші" вздовж лінії розмежування.

потери ранения
У Луганській області поранення отримали троє українських військових
Прес-центр АТО/Facebook
Троє українських військовослужбовців отримали поранення в результаті обстрілу бойовиків терористичного угруповання "ЛНР" з автоматичних гранатометів в напрямку села Новозванівка Попаснянського району, повідомили в Луганській ВЦА.

Наголошується, що за минулу добу бойовики 12 разів порушували "режим тиші" вздовж лінії розмежування.

"В напрямку сіл Новозванівка і Новоолександрівка Попаснянського району 6 разів застосовувалися автоматичні гранатомети, зенітні установки, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю", – йдеться в повідомленні.

По укріплень сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району незаконні збройні формування 4 рази відкривали вогонь з автоматичних і протитанкових гранатометів, БМП і стрілецької зброї.

Крім того, у напрямку смт Станиця Луганська бойовики вели вогонь з 82-мм мінометів і стрілецької зброї.

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Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики АТО Луганськ
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