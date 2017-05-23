Троян підтвердив зникнення відео у справі Шеремета після вилучення камер співробітниками СБУ

В СБУ фактично відмовилися очолити розслідування вбивства журналіста, заявив Троян.

СБУ дійсно вилучала відео з камер в районі вбивства Шеремета RFERL.org

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян підтвердив, що після вилучення співробітниками СБУ камер спостереження з місця вбивства журналіста, на деяких з них були стерті дані.

Відповідну заяву він зробив в ефірі передачі "Лівий берег з Сонею Кошкіною", відповідаючи на питання журналіста.

"Випадки, коли ми (Нацполіція – ред.) приходили, а відео не було, справді мали місце", – заявив Троян.

Він також розповів, що спочатку був прихильником того, що слідчу групу має очолювати СБУ, а не поліція, однак у спецслужбі очолити розслідування відмовилися.

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Раніше DT.UA повідомляло, що СБУ приховує інформацію про вилучення її співробітниками відео з камер спостереження поряд з місцем вбивства Павла Шеремета. Це випливає з відповіді СБУ на відповідний журналістський запит.

У запиті редакція DT.UA цікавилася, на яких підставах співробітники СБУ вилучили сервери з інформацією з камер відеоспостереження в одному з магазинів, розташованих поруч з місцем вбивства Шеремета. Інші питання стосувалися змісту інформації, а також причин зникнення цієї інформації, після того, як СБУ повернула сервери господарям. У відповідь, у СБУ лише зазначили, що слідство у справі веде Нацполіція, а СБУ у цей процес не залучена.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.