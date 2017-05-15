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Трьох дніпровських поліцейських відсторонили від служби на час розслідування подій 9 травня

15 травня в 19:11

Керівництво побачило в діях правоохоронців ознаки злочину.

Днепр 9 мая полиция
Результати розслідування подій 9 травня у Дніпрі передали в прокуратуру
Facebook/УНIАН
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив про відсторонення від виконання службових обов'язків трьох поліцейських полку поліції особливого призначення ГУ НП у Днвпроветровській області – учасників подій 9 травня у Дніпрі, передає прес-служба МВС.

За словами міністра, керівництво МВС та Національної поліції передали до прокуратури попередні відомості про хід службового розслідування обставин масових заворушень у Дніпрі. Під час розслідування були виявлені факти вчинення трьома співробітниками протиправних дій, які містять ознаки кримінальних злочинів.

"Для надання їм правової оцінки матеріали щодо дій цих поліцейських направлені в органи прокуратури", - поянил глава МВС, додавши, що цих поліцейських відсторонили від несення служби до завершення розслідування.

"Окремо буде дана оцінка діям керівників поліції, які мали забезпечити публічний порядок під час масових заходів", - підсумував міністр.

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Як повідомлялося, 9 травня у Дніпрі сталися зіткнення ветеранів АТО з членами одного зі спортивних клубів міста, які охороняли організовану "Опоблоком" ходу, і співробітниками поліції. У обласному управлінні Нацполіції призначили службове розслідування дій правоохоронців під час заворушень на масових заходах, а керівництво МВС замінило начальників міського та обласного управлінь поліції.

Поліції вдалося ідентифікувати 15 учасників масових заворушень. Четверо з них були згодом заарештовані, один – вийшов з СІЗО після внесення 128 тисяч гривень застави.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Дніпро тітушки поліція МВС Аваков прокуратура
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