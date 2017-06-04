Трійця 2017: що можна і що не можна робити в цей день

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Свято Трійці цього року відзначають 4 червня.

День Святої Трійці - одне з головних християнських свят

У неділю, 4 червня, в Україні відзначається одне з головних Християнських свят – День Святої Трійці , яке також називають П'ятидесятницею або Сходженням Святого Духа.

Трійця відзначається на 50 день після Великодня. У євангельській традиції сходження Святого Духа описується як полум'я, язики якого оточили кожного з апостолів, після чого вони знайшли "дар мов" - стали говорити на різних, не відомих їм раніше мовах. Саме тому День Святої Трійці іменується також днем народження Християнської Церкви.

Що можна робити на Трійцю

На Трійцю оспівують Отця, Сина і Святого Духа і поминають успоших. У неділю в храмах проходить одна з найкрасивіших служб в році, а після Божественної літургії звершується вечірня в пам'ять про сходжання Святого Духа на апостолів.

На службу в цей день прийнято приходити з гілками берези, клена або дуба, а також польовими квітами, а потім засушувати їх і зберігати за іконами.

Вважається, що якщо сватання і знайомство з батьками пройдуть на Трійцю, шлюб буде міцним і тривалим.

Що не можна робити на Трійцю

У цей день не можна шити, пекти і працювати на городі. За повір'ями, тих, хто працює в цей день чекають напасті.

У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти - мавки і русалки, тому не можна одному йти в ліс або на поле. Крім того, не можна купатися, оскільки русалки можуть затягнути на дно.

На Трійцю не можна призначати весілля, оскільки родину чекають напасті.

Що прийнято робити на Трійцю

У цей день прийнято прикрашати будинок квітами і зеленню. За повір'ями краще віддавати перевагу гілках клена, берези, дуба та горобини, а от гілки верби краще уникати. З квітів краще вибрати ромашки і волошки.

Будинок можна прикрасити також лепехою, м'ятою, любистком, папороттю і полином, оскільки саме вони можуть захистити будинок від злих сил і подарувати здоров'я та енергію для подолання життєвих перешкод. А ось викидати ці трави можна.

В цей день на стіл прийнято подавати святкові страви. Якщо ж господиня пекла пиріг або хліб, то його шматочок необхідно було приховати і зберігати до того моменту, коли дочка виходить заміж.

Крім того, вважається, що в цей день можна ворожити на долю. Дівчата пускали на воду сплетені віночки, вважалося, що якщо вони зійдуться, то потрібно чекати сватів.