Три чверті українців не задоволені ситуацією в країні

Найбільше задоволені ситуацією в країні прихильники президентської партії "БПП Солідарність".

Соціологи виявили в Україні велику кількість порохоботів Сайт президента України

Три чверті (76%) українців вважають, що справи в Україні йдуть у13% - в правильному, кожен десятий не визначився з відповіддю, свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, більш позитивно оцінюють ситуацію в країні на Заході країни і молодь. Серед прихильників президентської партії "БПП Солідарність" 62% заявили, що задоволені ситуацією в країні.

Половина респондентів (54%) вважають, що не готові особисто відстоювати свої права та інтереси шляхом участі в акціях протесту, 36% - готові, кожен десятий - не визначився. Найбільш активно готові відстоювати свої права на Заході і в Центрі, молодь і люди середнього віку.

Соціологічна група "Рейтинг"

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводився 12-20 травня 2017 року серед 2000 респондентів методом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, що за даними опитування Центру Разумкова, президенту України довіряють 22% громадян, не довіряють – 71,9%, уряду довіряють 12,8%, не довіряють - 81,9%, Національному банку – відповідно 11,7% і 81,5%, Верховній Раді – відповідно 9% і 86,6%, прокуратурі – відповідно 9,5% і 83,3%, судам – відповідно 7% і 86,6%.