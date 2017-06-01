Травень у Києві був теплішим за кліматичну норму на 0,1°

Друга декада травня виявилася дуже холодною, але в цілому місяць нічим не виділявся.

Травень у Києві було тепліше кліматичної норми DT.UA

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря травня в Києві склала +15,3°, що на 0,1° вище

Це вже шостий місяць поспіль, коли спостерігається перевищення кліматичної норми. Причому друга декада місяця виявилася на 2,7° холодніше кліматичної норми. Саме тоді, 11 травня, в столиці було найхолодніше і мінімальна температура опустилася до -0,7°. Але це істотно вище, ніж було на Київщині. Зокрема, у Баришівці температура повітря опустилася до -2,1°, що завдало шкоди садам і городам.

Тепліше було 31 травня, коли максимальна температура досягла + 28,2°.

Опадів у столиці випало 34 мм, що склало 64% кліматичної норми.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, 19 травня до Києва із запізненням на п'ять днів прийшло метеорологічне літо. Метеорологічна весна тривала 90 днів і виявилася майже на місяць триваліше кліматичної норми.