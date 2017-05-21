Терористи знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

Бойовики випустили чотири 120-мм мінометні міни з окупованої Ясинуватої.

Через окупантів десятки тисяч людей можуть залишитися без води Українська місія в ОБСЄ/Twitter

Бойовики російсько-терористичних формувань ОРДО ввечері в неділю, 21 травня, накрили мінометним вогнем, повідомляє прес-центр штабу АТО.

За попередньою інформацією, противник випустив чотири мінометні міни калібру 120 міліметрів з боку окупованій Ясинуватої.

"Вкотре під обстріл потрапив об'єкт, що має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях", – відзначили в штабі.

Нагадаємо, 2 травня Донецька фільтрувальна станція через обстріли бойовиків знову залишилася без електропостачання. Його вдалося відновити 6 травня.