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Терористи знову обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію

21 травня в 23:09

Бойовики випустили чотири 120-мм мінометні міни з окупованої Ясинуватої.

ДФС
Через окупантів десятки тисяч людей можуть залишитися без води
Українська місія в ОБСЄ/Twitter
Бойовики російсько-терористичних формувань ОРДО ввечері в неділю, 21 травня, накрили мінометним вогнем Донецьку фільтрувальну станцію, повідомляє прес-центр штабу АТО.

За попередньою інформацією, противник випустив чотири мінометні міни калібру 120 міліметрів з боку окупованій Ясинуватої.

"Вкотре під обстріл потрапив об'єкт, що має важливе значення для десятків тисяч людей, які проживають як на мирній території України, так і на тимчасово окупованих землях", – відзначили в штабі.

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Нагадаємо, 2 травня Донецька фільтрувальна станція через обстріли бойовиків знову залишилася без електропостачання. Його вдалося відновити 6 травня.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ДФС АТО ОРДО Авдіївка
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