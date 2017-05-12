Терористи застосували ствольну артилерію на приморському та луганському напрямках

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Одного українського військовослужбовця поранили з початку доби.

Бойовики накрили позиції ВСУ під Широкіно артилерійським вогнем vk.com/strelkov_info

У п'ятницю, 12 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 22 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію. Через ворожі обстріли поранення отримав український військовослужбовець, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку противник задіяв гранатомети і стрілецьку зброю під час обстрілів Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового й Чермалика. Крім того, по Чермалику противник завдавав ударів з 120-мм мінометів, а позиції Збройних сил України під Широкиним накрив вогнем зі 122-мм гаубиць. По Мар'їнці окупанти били з великокаліберних кулеметів, в районі населеного пункту була зафіксована снайперська активність бойовиків. Красногорівка опинилася під вогнем з 82-мм мінометів, зенітної установки і стрілецької зброї.

По Зайцевому на донецькому напрямку найманці били із протитанкового ракетного комплексу. Новоселівку Другу терористи обстрілювали з гранатометів, а Невельське – зі стрілецької зброї. Піски противник накривав вогнем зі 120-мм і 82-мм мінометів і гранатометів.

По опорного пункту ЗСУ в районі Кримського бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, 82-мм мінометів і гранатометів. У районі Новотошківського були зафіксовані провокації із застосуванням гранатометів і снайперська активність противника.

Нагадаємо, 12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".