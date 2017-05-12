Терористи застосували ствольну артилерію на приморському та луганському напрямках

Одного українського військовослужбовця поранили з початку доби.
На приморському напрямку противник задіяв гранатомети і стрілецьку зброю під час обстрілів Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового й Чермалика. Крім того, по Чермалику противник завдавав ударів з 120-мм мінометів, а позиції Збройних сил України під Широкиним накрив вогнем зі 122-мм гаубиць. По Мар'їнці окупанти били з великокаліберних кулеметів, в районі населеного пункту була зафіксована снайперська активність бойовиків. Красногорівка опинилася під вогнем з 82-мм мінометів, зенітної установки і стрілецької зброї.
По Зайцевому на донецькому напрямку найманці били із протитанкового ракетного комплексу. Новоселівку Другу терористи обстрілювали з гранатометів, а Невельське – зі стрілецької зброї. Піски противник накривав вогнем зі 120-мм і 82-мм мінометів і гранатометів.
По опорного пункту ЗСУ в районі Кримського бойовики вели вогонь зі 122-мм артилерії, 82-мм мінометів і гранатометів. У районі Новотошківського були зафіксовані провокації із застосуванням гранатометів і снайперська активність противника.
Нагадаємо, 12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі в Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Однак терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".DT.UA