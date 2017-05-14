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Терористи застосували ствольну артилерію на луганському напрямку

14 травня в 18:32

Четверо українських військовослужбовців отримали поранення в зоні АТО.

Боевики артиллерия
Противник накрив Новозвановку вогнем з 152-мм гаубиць
vk.com/strelkov_info
У неділю, 14 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 24 рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. З початку доби окупанти активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети, а на Луганщині задіяли ствольну артилерію. Через ворожы обстріли поранення отримали четверо українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільшу кількість збройних провокацій противника було зафіксовано на донецькому напрямку. По Авдіївці, Кам'янці, Верхньоторецькому та Зайцевому окупанти били зі 120-мм і 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, по Кам'янці терористи били з танка.

Широкине на приморському напрямку також зазнало обстрілів з мінометів калібру 120 міліметрів. По Гнутовому та Павлополю бойовики вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї. Під Водяним були зафіксовані провокації із застосуванням стрілецької зброї.

Новозванівку на Луганщині окупанти накрили вогнем зі 152-мм артилерії та 82-мм мінометів, а районі Кримського задіяли БМП. Позиції Збройних сил України під Станицею Луганською та Новоолександрівкою терористи обстрілювали з станкових протитанкових гранатометів. Троїцьке опинилося під вогнем зі 122-мм гаубиць.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 22 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети та ствольну артилерію.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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