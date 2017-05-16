Терористи застосували на Луганщині артилерійські системи калібру понад 100 мм

Двоє українських військових отримали поранення.

Бойовики "ЛНР" знову дошкуляли українським військовим зі ствольної артилерії vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 15 травня, 37 разів обстріляли позиції українських військових вздовж усієї лінії розмежування в Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, після зниження активності вдень, вони поновилися ввечері. Ситуація впродовж минулої доби залишалась напруженою.

На приморському напрямку зафіксовано 12 ворожих обстрілів, найбільша кількість припала на Широкине. Тут бойовики використовували переважно стрілецьку зброю. Неподалік Гнутового вони гатили по бійцях ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів, а ближче до окупованого Донецька, в районі Красногорівки та Новомихайлівки, - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку зафіксовано найбільшу кількість ворожих обстрілів, переважна більшість припала на Авдіївку. Тут окупанти використовували міномети калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. Із застосуванням тих самих засобів ураження терористи обстрілювали українських військових у Пісках, Верхньоторецькому, Новгородському, Майорську та Зайцевому. Зайцеве бойовики також накрили мінометним вогнем калібру 120 мм.

На луганському напрямку зафіксовано десять епізодів застосування бойовиками зброї. Проте саме на цій ділянці фронту терористи найбільш активно застосовували артилерійські системи калібру більше 100 мм. Ввечері терористи з мінометів калібру 120 мм обстріляли опорні пункти українських військових поблизу Новозванівки, Новоолександрівки та Троїцького. Троїцьке також потрапило під вогонь з ворожої ствольної артилерії калібру 122 мм. Ці ж самі населені пункти окупанти також атакували з гранатометів, кулеметів та мінометів калібру 82 мм.

Нагадаємо, напередодні у штабі констатували зниження кількості обстрілів у зоні АТО - бойовики обстріляли позиції Збройних сил України сім разів.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".