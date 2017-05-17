Терористи застосували міномети на всіх напрямках у зоні АТО

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Під мінометним вогнем опинилися Павлопіль, Авдіївка, Верхньоторецьке та Кримське Оксана Денисова, DT.UA

У середу, 17 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 30 разівв зоні проведення антитерористичної операції. З початку доби терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. З-за ворожого обстрілу поранення отримали два українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку окупанти задіяли 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю під час обстрілу Павлополя. По опорних пунктах ЗСУ в районі Широкиного терористи били з БМП, Чермалик та Троїцьке обстрілювали з гранатометів, а Лебединське – з великокаліберних кулеметів. Красногорівку бойовики накрили вогнем з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів.

Авдіївка та Верхньоторецьке на донецькому напрямку зазнали обстрілів зі 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Кам'янці наносилися удари з мінометів і танка.

Кримське на Луганщині терористи кілька разів накривали вогнем з мінометів калібру 120 і 82 міліметри.

Нагадаємо, напередодні бойовики 19 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Терористи застосовували міномети на всіх напрямках зони АТО.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".