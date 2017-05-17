Топ Новини
<
>

Терористи застосували міномети на всіх напрямках у зоні АТО

17 травня в 18:35

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

Широкино_25
Під мінометним вогнем опинилися Павлопіль, Авдіївка, Верхньоторецьке та Кримське
Оксана Денисова, DT.UA
У середу, 17 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 30 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. З початку доби терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. З-за ворожого обстрілу поранення отримали два українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На приморському напрямку окупанти задіяли 120-мм і 82-мм міномети, гранатомети та стрілецьку зброю під час обстрілу Павлополя. По опорних пунктах ЗСУ в районі Широкиного терористи били з БМП, Чермалик та Троїцьке обстрілювали з гранатометів, а Лебединське – з великокаліберних кулеметів. Красногорівку бойовики накрили вогнем з мінометів калібру 82 міліметри та гранатометів.

Авдіївка та Верхньоторецьке на донецькому напрямку зазнали обстрілів зі 120-мм і 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. По Кам'янці наносилися удари з мінометів і танка.

Кримське на Луганщині терористи кілька разів накривали вогнем з мінометів калібру 120 і 82 міліметри.

Читайте також: Українські десантники дали відсіч просуванню бойовиків у "сірій зоні" - штаб

Нагадаємо, напередодні бойовики 19 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. Терористи застосовували міномети на всіх напрямках зони АТО.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.43
EUR 29.23
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...