Терористи застосували міномети на всіх напрямках у зоні АТО

З початку доби втрат серед українських військовослужбовців не було.

Жовте на Луганщині противник накрив мінометним вогнем Оксана Денисова, DT.UA

У вівторок, 16 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Втрат серед українських військовослужбовців не було, передає прес-центр штабу АТО.

По Павлополю, Широкиному та Водяному на приморському напрямку окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї, по Чермалику – із великокаліберного кулемета, а Красногорівку накрили вогнем з 82-мм мінометів. У районі Троїцького була зафіксована снайперська активність противника.

Позиції ЗСУ в районі Авдіївки опинилися під вогнем з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З окупованої Горлівки по Зайцевому вів вогонь БТР противника, терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Жовте на Луганщині противник вранці накрив вогнем зі 120-мм мінометів, а по Лопаскиному бойовики завдали удару з протитанкового гранатомета. Після цього протягом дня на луганському напрямку підтримувався режим тиші.

Нагадаємо, напередодні у штабі констатували зниження кількості обстрілів у зоні АТО - бойовики обстріляли позиції Збройних сил України сім разів.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".