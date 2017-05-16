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Терористи застосували міномети на всіх напрямках у зоні АТО

16 травня в 19:11

З початку доби втрат серед українських військовослужбовців не було.

Широкино_25
Жовте на Луганщині противник накрив мінометним вогнем
Оксана Денисова, DT.UA
У вівторок, 16 травня, бойовики російсько-терористичних формувань 19 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України у зоні проведення антитерористичної операції. Протягом дня терористи активно застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети. Втрат серед українських військовослужбовців не було, передає прес-центр штабу АТО.

По Павлополю, Широкиному та Водяному на приморському напрямку окупанти били з гранатометів і стрілецької зброї, по Чермалику – із великокаліберного кулемета, а Красногорівку накрили вогнем з 82-мм мінометів. У районі Троїцького була зафіксована снайперська активність противника.

Позиції ЗСУ в районі Авдіївки опинилися під вогнем з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З окупованої Горлівки по Зайцевому вів вогонь БТР противника, терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Жовте на Луганщині противник вранці накрив вогнем зі 120-мм мінометів, а по Лопаскиному бойовики завдали удару з протитанкового гранатомета. Після цього протягом дня на луганському напрямку підтримувався режим тиші.

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Нагадаємо, напередодні у штабі констатували зниження кількості обстрілів у зоні АТО - бойовики обстріляли позиції Збройних сил України сім разів.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас
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