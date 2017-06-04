Терористи застосували міномети на приморському напрямку

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Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Найскладніша обстановка зберігається на приморському напрямку Прес-центр АТО/Facebook

В неділю, 4 червня, бойовики російсько-терористичних формувань 14 разівв зоні проведення антитерористичної операції. Ситуація уздовж лінії розмежування залишається напруженою. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш складна обстановка зберігається на приморському напрямку, де противник протягом дня кілька разів відкривав вогонь по Водяному з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Красногорівку окупанти накривали вогнем з мінометів калібру 82 міліметри. По талаківці терористи били ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, під Талаківкою та Гнутовим були помічені снайпери противника.

Зайцеве й Авдіївка на донецькому напрямку вранці зазнали обстрілів з гранатометів і стрілецької зброї.

Після півночі бойовики обстріляли Новоолександровку на Луганщині з великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У штабі повідомили про чергове загострення на маріупольському напрямку.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".