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Терористи застосували міномети на приморському напрямку

4 червня в 18:28

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

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Найскладніша обстановка зберігається на приморському напрямку
Прес-центр АТО/Facebook
В неділю, 4 червня, бойовики російсько-терористичних формувань 14 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції. Ситуація уздовж лінії розмежування залишається напруженою. Втрат серед українських військовослужбовців немає, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Найбільш складна обстановка зберігається на приморському напрямку, де противник протягом дня кілька разів відкривав вогонь по Водяному з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Красногорівку окупанти накривали вогнем з мінометів калібру 82 міліметри. По талаківці терористи били ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, під Талаківкою та Гнутовим були помічені снайпери противника.

Зайцеве й Авдіївка на донецькому напрямку вранці зазнали обстрілів з гранатометів і стрілецької зброї.

Після півночі бойовики обстріляли Новоолександровку на Луганщині з великокаліберних кулеметів.

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Нагадаємо, напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України. У штабі повідомили про чергове загострення на маріупольському напрямку.

Представники Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) погодили введення "режиму тиші" в зоні АТО з 1 червня. При цьому спікер прес-центру штабу АТО Антон Миронович наголосив на необхідності виконання терористами ОРДЛО "всіх домовленостей про "режим тиші", які були досягнуті раніше".

За матеріалами: DT.UA
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Теги АТО ЗСУ ОРДЛО Донбас
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