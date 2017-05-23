Терористи застосували міномети на донецькому та приморському напрямках

Поранено українського військовослужбовця.

Противник накрив Чермалик і Авдіївку мінометним вогнем Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань у вівторок, 23 травня, продовжили обстріли українських позицій та населених пунктів у зоні проведення. Один український військовослужбовці отримав поранення, повідомляє прес-центр штабу АТО.

З початку доби було зафіксовано більше 20 випадків порушення терористами режиму припинення вогню. Найбільшу кількість збройних провокацій противник здійснив на приморському напрямку. Позиції ЗСУ в районі Чермалика окупанти накрили вогнем зі 120-мм мінометів. Широкине, Лебединське, Водяне та Талаківку терористи обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. По Мар'їнці противник відкривав вогонь з великокаліберного кулемета, в районі населеного пункту був помічений снайпер бойовиків.

Вранці терористи обстріляли зі 120-мм мінометів, танка, гранатометів і стрілецької зброї околиці Авдіївки на донецькому напрямку. По Кам'янці окупанти також били з мінометів калібру 120 міліметрів, а по зайцевому – відкривали вогонь з 82-мм мінометів. У районі Пісків, Верхньоторецького були зафіксовані провокації із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї.

Кримське й Донець на Луганщині кілька разів протягом дня зазнавали обстрілів з автоматичних гранатометів станкових. У районі Новотошківского була зафіксована снайперська активність противника.

Нагадаємо, напередодні бойовики 30 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. З них двічі – з використанням ствольної артилерії.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".