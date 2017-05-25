Терористи застосували крупнокаліберну артилерію та "Гради" на Донеччині

Четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Бойовики знову вдарили по Авдіївці з "Градів" Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики російсько-терористичних формувань продовжують провокаційні обстріли позицій Збройних сил України, в тому числі, з великокаліберної артилерії. У четвер, 25 травня, терористи 26 разів. В результаті ворожих обстрілу поранення отримали четверо українських військовослужбовців, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Докучаєвськ на приморському напрямку окупанти накрили вогнем зі 152-мм гаубиць, а Красногорівку та Новотроїцьке обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів. По Красногорівці, Широкіно, Водяному й Богданівці терористи протягом дня били з гранатометів і стрілецької зброї.

Найбільш складна обстановка на донецькому напрямку зберігається в районі Авдіївки, околиці якої противник неодноразово обстрілював із зенітних установок, мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Близько 14:00 ворог завдав удару з реактивної системи залпового вогню "Град". Луганське, Погоди і Піски також зазнавали мінометних обстрілів.

На луганському напрямку спостерігалося відносне затишшя. У середині дня в районі Нижньотеплого була зафіксована провокація із застосуванням стрілецької зброї.

Нагадаємо, напередодні бойовики 16 разів обстріляли позиції бійців Збройних сил України. За даними штабу АТО, ситуація на Сході України стабілізувалась.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".